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15:41, 15 октября 2024Экономика

Квартира в российском городе загорелась из-за пола с подогревом

Квартира в Партизанске загорелась из-за пола с подогревом

Фото: Пелагия Тихонова / Коммерсантъ

В Партизанске Приморского края одна из квартир загорелась из-за пола с системой подогрева. О происшествии в российском городе стало известно газете «МК».

Пожар случился в доме по улице Обогатительная. К моменту приезда пожарной бригады огонь распространился на балкон, был сильно задымлен подъезд. По предварительной информации, причиной возгорания стали нарушения при монтаже оборудования.

Три человека из квартир на верхних этажах дома были эвакуированы. Уточняется, что пострадавших нет.

Ранее в Москве загорелся многоэтажный жилой дом. В тушении были задействованы почти 40 пожарных и 10 единиц техники. В инциденте пострадали два человека.

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      Александра Качан
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