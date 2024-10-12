В многоэтажном жилом доме на севере Москвы произошел пожар

На Ивановской улице в Москве загорелся жилой дом, его потушили меньше чем за час

В жилом доме на Ивановской улице на севере Москвы загорелся многоэтажный жилой дом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС в Telegram-канале.

К тушению пожара на 22 этаже привлекли 39 специалистов и 10 единиц техники. По данным газеты «Вечерняя Москва», на месте пострадали два человека. Открытое горение ликвидировали меньше чем за час.

Отмечается, что пожарные по-прежнему остаются внутри здания. Рядом с жилым комплексом находится и техника МЧС, работает гидрант. Жители многоэтажки уже начали возвращаться в свои квартиры.