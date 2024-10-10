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13:03, 10 октября 2024Силовые структуры

СКР возбудил дело после пожара в «доме-корабле» в Москве

СК возбудил дело из-за гибели двух человек при пожаре в «доме-корабле» в Москве

Фото: Дмитрий Серебряков / ТАСС

Следователи возбудили дело после пожара в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Дело возбуждено по части 3 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам») УК РФ.

Как уточняет Telegram-канал «МК: срочные новости», пожар произошел из-за неисправного обогревателя. Хозяин квартиры в последнии дни часто мерз, поэтому сиделка на ночь оставляла электроприбор включенным.

Следователи продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская.

Пожар в «доме-корабле» в Москве начался ночью в четверг, 10 октября. Очевидцы сообщали о сильном пламени в квартире на шестом этаже. Позже без признаков жизни в доме нашли двух человек.

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      Екатерина Кашурникова
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