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07:14, 10 октября 2024Россия

Стало известно о жертве пожара в «доме-корабле» в Москве

Shot: один человек не выжил после пожара в «доме-корабле» в Москве

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Москве при пожаре в «доме-корабле» на Большой Тульской улице спасти не удалось одного человека. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, сотрудники МЧС обнаружили человека без признаков в жизни в одной из квартир во время разбора завалов. Еще минимум один человек пострадал — его передали врачам.

Предварительно, очаг возгорания находился в квартире, которая сильно захламлена. Пожар ликвидировали на площади 55 квадратных метров, обстоятельства происшествия выясняются.

Дополнение: после публикации заметки МЧС сообщило об увеличении числа жертв пожара — без признаков жизни в «доме-корабле» нашли два человека.

Пожар в «доме-корабле» в Москве начался ночью в четверг, 10 октября. Очевидцы сообщали о сильном пламени из квартиры на шестом этаже.

В январе в «доме-корабле» уже происходил пожар на балконе одной из квартир на 11 этаже. Тогда в МЧС сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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