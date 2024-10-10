СК назвал возможную причину пожара в «доме-корабле» в Москве

СК: пожар в «доме-корабле» в Москве мог произойти из-за электропроводки

Причиной пожара в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве, предварительно, стала неисправность электрической проводки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. Пока организована доследственная проверка, отметили в ведомстве.

Пожар в «доме-корабле» в Москве начался ночью в четверг, 10 октября. Очевидцы сообщали о сильном пламени из квартиры на шестом этаже. Позже без признаков жизни в доме нашли двух человек.

В январе в «доме-корабле» уже происходил пожар на балконе одной из квартир на 11-м этаже. Тогда в МЧС сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.