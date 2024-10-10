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08:40, 10 октября 2024Силовые структуры

СК назвал возможную причину пожара в «доме-корабле» в Москве

СК: пожар в «доме-корабле» в Москве мог произойти из-за электропроводки

Фото: Telegram-канал Прокуратуры Москвы

Причиной пожара в «доме-корабле» на Большой Тульской улице в Москве, предварительно, стала неисправность электрической проводки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи продолжают работу на месте происшествия. В ближайшее время будет назначен ряд экспертиз, в том числе пожарно-техническая и судебно-медицинская. Пока организована доследственная проверка, отметили в ведомстве.

Пожар в «доме-корабле» в Москве начался ночью в четверг, 10 октября. Очевидцы сообщали о сильном пламени из квартиры на шестом этаже. Позже без признаков жизни в доме нашли двух человек.

В январе в «доме-корабле» уже происходил пожар на балконе одной из квартир на 11-м этаже. Тогда в МЧС сообщили, что сведений о пострадавших не поступало.

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      Екатерина Кашурникова
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