В индийском штате Уттар-Прадеш леопард растерзал восьмилетнюю девочку

В индийском штате Уттар-Прадеш восьмилетнего ребенка растерзал леопард. Об этом сообщает издание The Times of India.

Нападение произошло в пятницу, 11 октября. Около восьми часов утра девочка по имени Таня вместе с матерью пошла в лес за хворостом. Леопард набросился на нее и утащил с дороги.

Жителям села удалось отогнать зверя, но тот успел причинить ребенку серьезные травмы. Девочку доставили в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Ранее сообщалось, что в Уттар-Прадеше ликвидировали стаю волков-людоедов, которая несколько месяцев терроризировала округу. Звери приходили в села по ночам и нападали на спящих людей. Им удалось растерзать девять детей и женщину, десятки человек серьезно пострадали.