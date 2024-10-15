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21:14, 15 октября 2024Мир

Макрон напомнил Нетаньяху историю создания Израиля

Президент Франции Макрон напомнил Нетаньяху, как Израиль был создан указом ООН
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху «не должен забывать, что его страна была создана указом ООН», заявил президент Франции Эммануэль Макрон, пишет издание Parisien.

После вызова посла Израиля в Париже в МИД на закрытом совете министров политик напомнил историю создания Израиля: он появился после голосования Генеральной Ассамблеи в поддержку разделения Палестины на независимые арабское и еврейское государства 1947 году.

«Господин Нетаньяху не должен забывать, что его страна была создана решением ООН, и поэтому он не должен нарушать указы ООН», — указал глава Франции.

11 октября стало известно, что Франция вызвала посла Израиля из-за обстрела силами страны миротворцев ООН возле базы Накура на юге Ливана.

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      Марина Совина
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