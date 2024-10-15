Малышева предупредила о неочевидной опасности татуировок

Врачи Малышева и Гандельман заявили, что татуировки вызывают ожоги при МРТ

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале предупредили о неочевидной опасности татуировок. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Медики заявили, что татуировки могут вызывать сильные ожоги при магнитно-резонансной томографии (МРТ). Малышева отметила, что большинство красителей содержат железо. «Что происходит под воздействием магнитного поля? Железо начинает двигаться, вы чувствуете жжение, могут улететь частички железа из вашей кожи, что может, естественно, вызвать ожог», — объяснил Гандельман.

«Частички кожи, когда вылетают в МРТ, летят через кожу, выдирая куски, — это и есть ожог от красителя татуировочного», — подчеркнула Малышева.

Ранее врач-геронтолог Светлана Трофимова назвала неочевидный фактор, который может спровоцировать онкологическое заболевание. По словам медика, татуировки повышают риск развития рака.

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