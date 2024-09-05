Россиянам назвали провоцирующий рак неочевидный фактор

Врач Трофимова заявила, что татуировки могут спровоцировать рак

Врач-геронтолог Светлана Трофимова в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвала неочевидный фактор, который может спровоцировать онкологическое заболевание. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Трофимова заявила, что татуировки повышают риск развития рака. Врач объяснила, что краски, которые используются для создания рисунка, могут выступать в виде канцерогена. «В красках содержится большое количество веществ, которые могут провоцировать возникновение онкологических опухолей», — предупредила она.

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин добавил, что татуировки могут вызывать и другие болезни. «Исследования показывают, что на самом деле огромное количество вариантов кожных заболеваний может стартовать после выполнения тату», — сообщил он.

Ранее Трофимова и Агапкин в программе «О самом главном» раскрыли секреты японского долголетия. Они посоветовали россиянам, которые хотят жить долго и быть здоровыми, есть морскую капусту.