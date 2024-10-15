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09:06, 15 октября 2024Из жизни

Миллионер потерял все после развода и был вынужден переехать к взрослому сыну

Британский миллионер переоформил имущество на невесту и потерял все

Фото: Toby Melville / Reuters

В Великобритании Высокий суд отказался пересматривать решение об имуществе бывшего миллионера Питера Андреевитча. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Андреевитч был крупным собственником недвижимости и владел рядом зданий в Великобритании и других странах. Более 20 лет назад он переоформил все имущество на тогдашнюю невесту — Магали Монтрей. В то время ему казалось, что это поможет скрыть истинные масштабы его богатств и снизит финансовые риски.

Андреевитч и Монтрей поженились и 19 лет прожили вместе, но в 2017 году их отношения закончились разводом. Когда миллионер стал требовать имущество обратно, бывшая жена отказалась его возвращать. По словам Андреевитча, в результате он потерял все и теперь вынужден ютиться в доме взрослого сына.

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Его попытки добиться справедливости в суде раз за разом кончаются провалом. Неудачнее всего шло рассмотрение встречного иска, поданного Монтрей. После него Андреевитчу дали условный срок за неуважение к суду.

Ранее сообщалось, что разорился британец, выигравший в лотерею 6,5 миллиона фунтов стерлингов. В течение пяти лет он жил на улице и называл свой выигрыш проклятием.

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      Олег Парамонов
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