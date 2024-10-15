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19:27, 15 октября 2024Россия

Минобороны показало кадры удара «Иноходца» по танку ВСУ в Курской области

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения танка ВСУ в Курской области

Минобороны России показало кадры уничтожения танка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале министерства.

«В ходе разведывательных мероприятий военнослужащие группировки войск "Север" с помощью БПЛА выявили танк ВСУ, укрывшийся в лесополосе в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что атака на бронетехнику противника проводилась при помощи расчета ударного беспилотника «Иноходец». В результате удара танк удалось уничтожить.

В этот же день стало известно, что российские войска подорвали мосты в Курской области для срыва ротаций и логистики Вооруженных сил Украины. Речь идет об объектах в Суджанском районе региона.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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