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16:02, 15 октября 2024Россия

Появилось видео подрывов мостов российскими войсками в Курской области

Shot: российские войска подорвали мосты в Курской области для срыва ротаций ВСУ
СюжетВзрывы в Курской области

Российские военные подорвали мосты в Курской области для срыва ротаций и логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео со взрывами объектов опубликовал Telegram-канал Shot.

Речь идет о мостах в Суджанском районе региона, где подразделения Вооруженных сил (ВС) России ведут контрнаступление в направлении Махновки. По их данным, военным удалось вывести из строя связь и пути сообщения между подразделениями войск противника.

На кадрах видны моменты взрыва мостов. Отмечается, что их прислали бойцы 90-го саперного полка.

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В этот же день стало известно о комплексном ударе по силам ВСУ в курском приграничье. В Минобороны России уточнили, что атака была совершена с помощью армейской авиации и артиллерии. В зону поражения попала живая сила и военная техника 15 украинских подразделений.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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