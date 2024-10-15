Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:44, 15 октября 2024Россия

Минобороны рассказало о боях под Волчанском

Минобороны: армия России нанесла поражение подразделениям ВСУ под Волчанском

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Армия России нанесла поражение подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Волчанском. Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

На данном участке действуют военнослужащие группировки войск «Север». Им противостоят 57-я мотопехотная бригада ВСУ и 113-я бригада территориальной обороны.

За сутки боев в районах Волчанска и населенного пункта Великие Проходы потери противника составили до 30 человек. Также российскими военнослужащими был уничтожен полевой склад боеприпасов.

Ранее Минобороны показало работу армейской авиации, отражающей попытку проникновения ВСУ в Курскую область. На кадрах вертолеты Ми-28НМ осуществили боевой вылет, в ходе которого поразили военную технику противника, после чего вернулись на аэродром.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Гнусные комментарии». Везшие гуманитарную помощь в зону СВО волонтеры заявили об унижениях на КПП в Крыму

      Перечислены самолеты-дозаправщики ВВС России

      Комитет Госдумы передумал обсуждать мигрантов с главой МВД

      Избивших участника СВО россиян отправили в СИЗО

      В Израиле пообещали не использовать для геноцида переданное Германией оружие

      В Эстонии переименовали связанную с Россией улицу

      Мэра казахстанского города уволили после резонансного убийства подростка

      Взявшая интервью у ангарского маньяка журналистка раскрыла впечатления от общения с ним

      Стала известна роль Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе Канье Уэста

      Пытавшегося вступить в ВСУ россиянина осудили на 10 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше