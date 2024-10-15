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11:16, 15 октября 2024Россия

Российские ударные вертолеты уничтожили технику ВСУ в Курской области

Минобороны: вертолеты Ми-28нм уничтожили технику ВСУ в Курской области

Российские ударные вертолеты уничтожили личный состав и технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Видеозапись боевого вылета Ми-28нм опубликовало Минобороны в Telegram.

На кадрах демонстрируется предполетная подготовка, выдвижение в заданный квадрат, огонь по выявленной цели неуправляемыми авиационными ракетами и возвращение на аэродром.

Цели были выявлены в одном из приграничных районов области, подчеркнули в военном ведомстве.

Ранее Минобороны показало работу новейших разведывательно-ударных вертолетом Ка-52м в Курской области. Боевые машины, первая партия которых поступила в войска в 2023-м году, выполнили стрельбу по украинской бронетехнике и благополучно вернулись на базу.

Бои в отдельных районах Курской области ведутся с начала августа.

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      Алан Босиков
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