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02:28, 15 октября 2024Россия

Мирного жителя ранило после атаки ВСУ на российский регион

Гладков: водитель грузовика ранен в Белгородском районе после атаки дрона ВСУ

Фото: Elena Mayorova / Global Look Press

Мирный житель был ранен в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Это случилось в Белгородском районе, вражеский дрон атаковал грузовик по дороге в хутор Церковный, заявил в Telegram-канале губернатор российского региона Вячеслав Гладков.

«Мужчину со множественными тяжелыми осколочными ранениями обеих ног попутным транспортом передали бригаде скорой помощи. В настоящее время он доставляется в городскую больницу номер 2 Белгорода», — написал губернатор.

Кроме того, в то же время обстрелу со стороны противника подверглось село Красный Октябрь. В результате повреждения получили восемь транспортных средств, в одном частном доме оказались выбиты окна, в другом — посечен забор.

Ранее Гладков сообщил, что ВСУ с помощью дрона разбросали мины «Лепесток» в Белгородском районе. Движущийся автомобиль подорвался на одной из мин, но, к счастью, никто не пострадал.

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      Александра Синицына
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