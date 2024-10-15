Москвичи обратились к Путину со словами «не дайте заместить нас» и попали на видео

Жители Новой Москвы обратились к Путину из-за мечети и попали на видео

Жители Новой Москвы обратились к президенту России Владимиру Путину и к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину. Записанное ими видео опубликовал телеканал« Царьград» в Telegram.

На кадрах несколько десятков человек заявляют о несогласии с решением построить в Коммунарке межрелигиозный культурно-просветительский центр. Активист указывает, что в план застройки были внесены изменения, после которых значительно увеличилась площадь, отведенная под мечеть.

Большую часть жителей Коммунарки составляют славяне, подчеркнули москвичи. Они выразили свои опасения, связанные с возможным ростом преступности.

«Не дайте заместить нас выходцами из Средней Азии», — попросили горожане.

Ранее решение построить соборную мечеть приняли власти Екатеринбурга — города, 90 процентов населения которого составляют этнические русские. Глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов заявил на церемонии закладки первого камня, что в городе «огромное, большое количество мусульман и всего две-три мечети». Мусульманский центр будет посвящен памяти участников спецоперации.