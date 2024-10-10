В российском регионе с 90 % русских жителей построят огромную мечеть в честь бойцов СВО

В Екатеринбурге построят мусульманский центр в честь участников спецоперации

Огромный мусульманский центр появится в Екатеринбурге. Он будет посвящен памяти участников специальной военной операции (СВО), сообщает Ura.ru.

Центральным сооружением комплекса станет соборная мечеть вместительностью в несколько сотен человек. «В Екатеринбурге у нас огромное, большое количество мусульман и всего две-три мечети», — сказал на церемонии закладки первого камня глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

По данным из открытых источников, около 90 процентов жителей Екатеринбурга (более миллиона человек) составляют этнические русские.

Минувшим летом в мечетях Башкирии прошли молебны в честь участников СВО. С инициативой выступил глава республики Радий Хабиров. Он отметил важность духовной жизни в период проведения спецоперации.