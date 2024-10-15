Москвичи охладели к покупке одного типа жилья

Росреестр: продажи «вторички» в Москве упали на треть

По итогам сентября 2024 года продажи недвижимости на вторичном рынке Москвы упали на треть относительно аналогичного периода 2023-го. О том, что жители столицы фактически охладели к покупке одного типа жилья, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе местного управления Росреестра.

Специалисты рассказали, что число сделок с готовыми квартирами в сентябре по сравнению с тем же месяцем прошлого года снизилось на 32,9 процента — до 11,4 тысячи. В прошлом году показатель находился на уровне в 16,9 тысячи договоров. Между тем переходов прав в сентябре 2023 года было оформлено на 9,9 процента больше, чем в аналогичный период 2022-го с результатом в 10,3 тысячи сделок.

Помимо этого, по информации экспертов, по итогам первых трех кварталов нынешнего года число сделок с «вторичкой» составило 101,7 тысячи — это на 20,3 процента меньше, чем в период с января по сентябрь 2023 года, но на 5,6 процента больше относительно первых трех кварталов 2022-го.

Ранее стало известно о том, что в Подмосковье наблюдается дефицит четырехкомнатных квартир.