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08:28, 15 октября 2024Экономика

В Подмосковье возник дефицит одного вида квартир

Девелопер Ваулин: в Подмосковье возник дефицит четырехкомнатных квартир

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В новостройках Подмосковья по итогам июля-сентября наблюдался дефицит четырехкомнатных квартир. Об этом «Газете.Ru» рассказал управляющий партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин.

Всего по итогам этого периода в Московской области продавалось 42,93 тысячи квартир и апартаментов в 217 проектах (минус 0,1 процента за квартал и плюс 2,9 процента с начала года). Было представлено 8,7 тысячи апартаментов (плюс 12 процентов с начала года), 19,2 тысячи однокомнатных лотов (плюс 3,4 процента), 11,5 тысячи двухкомнатных (минус 1,2 процента), 3,2 тысячи трехкомнатных (минус 4,1 процента) и 201 четырехкомнатных (минус 30 процентов).

Всего предложение многокомнатных квартир в новостройках Московской области за первые девять месяцев 2024 года сократилось на шесть процентов, несмотря на рост суммарной экспозиции. На долю подобных квартир и апартаментов сегодня приходится менее восьми процентов предложения. Доля сделок по договорам долевого участия с такой недвижимостью превышает 10 процентов.

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Причину тенденции сокращения количества предложения просторного жилья на первичном рынке эксперт связал с повышенным спросом в рамках семейной ипотеки. При этом большинство девелоперов, проектируя новые комплексы, ориентировались на кредиты с господдержкой, поэтому предусмотрели мало многокомнатных квартир, объяснил он.

С начала 2024 года число квартир и апартаментов в новостройках на этапе котлована в Подмосковье снизилось на девять процентов. В настоящее время выставлено около 7,3 тысячи объектов против 8,1 тысячи в прошлом году.

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      Мария Черкасова
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