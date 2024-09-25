В Подмосковье стало меньше новостроек одного типа

«Известия»: число новостроек на этапе котлована в Подмосковье снизилось на 9 %

С начала 2024 года число квартир и апартаментов в новостройках на этапе котлована в Подмосковье снизилось на девять процентов. Об этом сообщают эксперты газеты «Известия».

В настоящее время в новостройках на этапе котлована продается около 7,3 тысячи объектов против 8,1 тысячи в прошлом году. При этом партнер ГК «Ферро-Строй» Григорий Ваулин утверждает, что сейчас рано говорить о дефиците подобного жилья в Московской области. По его словам, такие варианты позволяют сэкономить и сохранить, а также приумножить инвестированные средства.

Специалисты связывают уменьшение количества новостроек на этапе котлована с переходом многих проектов на этап монтажа этажей. С начала 2024 года число предложений на этой стадии выросло на 10,5 процента, до 21,7 тысячи объектов. Кроме того, стало больше квартир и апартаментов на этапе отделки — плюс 3,6 процента, до 8,1 тысячи, а также в готовых домах — плюс 7,1 процента, до 6,7 тысячи.

Ранее россиян предупредили о новом способе маскировки повышения цен, который начали использовать застройщики. Все чаще на рынке встречаются случаи, когда девелоперы экономят на отделке.