Мужчина не поехал в казино и разбогател на 194 миллиона рублей

В США мужчина выбрал лотерею вместо казино и выиграл 194 миллиона рублей

Житель штата Южная Каролина, США, выбрал лотерейный билет вместо поездки в казино и разбогател. Об этом сообщает UPI.

58-летний Майкл Бакнер решил испытать удачу, когда направлялся домой из штата Мичиган, где он работает. Мужчина подумывал заглянуть в казино, но не поехал туда. Вместо этого он зашел в магазин и купил лотерейные билеты: это было ближе и быстрее.

Один из билетов оказался счастливым: Бакнер выиграл в лотерею два миллиона долларов (194 миллиона рублей). «Я позвонил своей девушке, чтобы рассказать ей, что выиграл, но она тоже не поверила. Я до сих пор не до конца осознал это!» — признался мужчина.

Бакнер рассказал, что планирует с помощью призовых денег покрыть все накопившиеся долги. Еще одну часть выигрыша он отдаст семье, а оставшееся — сохранит в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Небраска выиграл в лотерею 200 тысяч долларов накануне дня рождения. Он планирует потратить призовые на ремонт жилья и путешествия.