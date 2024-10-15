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10:32, 15 октября 2024Из жизни

Мужчина не поехал в казино и разбогател на 194 миллиона рублей

В США мужчина выбрал лотерею вместо казино и выиграл 194 миллиона рублей

Фото: Shutterstock / Fotodom

Житель штата Южная Каролина, США, выбрал лотерейный билет вместо поездки в казино и разбогател. Об этом сообщает UPI.

58-летний Майкл Бакнер решил испытать удачу, когда направлялся домой из штата Мичиган, где он работает. Мужчина подумывал заглянуть в казино, но не поехал туда. Вместо этого он зашел в магазин и купил лотерейные билеты: это было ближе и быстрее.

Один из билетов оказался счастливым: Бакнер выиграл в лотерею два миллиона долларов (194 миллиона рублей). «Я позвонил своей девушке, чтобы рассказать ей, что выиграл, но она тоже не поверила. Я до сих пор не до конца осознал это!» — признался мужчина.

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Бакнер рассказал, что планирует с помощью призовых денег покрыть все накопившиеся долги. Еще одну часть выигрыша он отдаст семье, а оставшееся — сохранит в качестве сбережений.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Небраска выиграл в лотерею 200 тысяч долларов накануне дня рождения. Он планирует потратить призовые на ремонт жилья и путешествия.

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      Юлия Юткина
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