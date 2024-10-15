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15:14, 15 октября 2024Из жизни

Мужчина поймал 113-килограммовую акулу и поцеловал ее

На британском курорте Илфракомб рыбак поймал 17 акул и поцеловал одну из них

Кадр: whatsthejam.com

Мужчина и его друг провели два дня на британском морском курорте Илфракомб и поймали 17 акул. Об этом он рассказал Jam Press.

По словам Джонатана Пачковски, он не мог не поцеловать выловленную им 113-килограммовую сельдевую акулу, потому что такая возможность выпадает не каждый день.

Отмечается, что за время рыбалки мужчинам удалось поймать атлантическую сельдевую акулу весом 159 килограммов. Она стала их личным рекордом. Рыбаки сравнили вытаскивание акулы из воды с вытаскиванием автомобиля. «Нам требовалось от 30 минут до часа на каждую, чтобы намотать леску», — подчеркнул Пачковски.

Как рассказали мужчины, около 10 акул они просто не смогли достать из воды. Всех пойманных рыб они выпустили обратно.

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Атлантические сельдевые акулы являются ближайшими родственниками белой акулы. Обычно они обитают в более глубоких водах, где охотятся на скумбрию, сельдь, осьминогов, кальмаров и каракатиц. Средняя длина сельдевых акул составляет два с половиной метра, а вес — 135 килограммов.

Ранее сообщалось, что в Великобритании мужчина, праздновавший день рождения, выловил из озера сома весом примерно 61 килограмм и поцеловал его от радости. Он боролся с гигантской рыбой около 40 минут.

Их время пришло!
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      Юлия Юткина
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