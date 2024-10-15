На подмосковном заводе обвинили отравившихся зефиром людей в переедании

Mash: на заводе в Дмитрове обвинили отравившихся зефиром в переедании продукции

На заводе «Сокол» в подмосковном городе Дмитров обвинили людей, отравившихся зефиром после покупки в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка», в переедании продукции. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По сведениям издания, представители Роспотребнадзора нагрянули на производство с проверкой. Сотрудники уже изъяли образцы сладостей, которые продавались на полках в продуктовых супермаркетах.

Работники завода настаивают, что покупатели зефира почувствовали ухудшение самочувствия, поскольку переели сахарозаменителя. Руководство «Сокола» предоставило Роспотребнадзору все необходимые документы на продукцию. Кроме того, было дано разъяснение о том, что зефир в основном предназначен для диабетиков.

В организации допустили, что отравившиеся ели много зефира, желая похудеть.

До этого представители сети «ВкусВилл» опровергли информацию о массовом отравлении зефиром.

12 октября стало известно, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический». Покупатели заявили, что после употребления продукта у них начались диарея и тошнота.