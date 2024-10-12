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21:38, 12 октября 2024Россия

«ВкусВилл» опроверг массовое отравление зефиром

«ВкусВилл» опроверг информацию о массовом отравлении зефиром

Фото: NataliaPopova / Shutterstock / Fotodom

Информация о массовом отравлении зефиром не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе «ВкусВилла».

Там уточнили, что была осуществлена проверка обращений от покупателей за последние четыре месяца продаж продукта. За этот период «ВкусВилл» получил 32 обращения, то есть менее 0,3% от общего числа покупок.

«В составе зефира содержится заменитель сахара мальтит. Это разрешенная добавка, но при чрезмерном употреблении может оказывать слабительное действие», — говорится в публикации. При этом до получения повторных исследований продажи этого зефира решили приостановить.

Ранее Mash сообщил, что сотни человек пожаловались на отравление зефиром «Классический» из магазина «ВкусВилл», заявив, что после употребления у них начались диарея и тошнота. Покупатели рассказали, что после зефира даже лекарства не помогали уменьшить боль.

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      Сергей Грехов
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