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18:59, 15 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили об обязательной эвакуации Купянска

Глава ОВА Харьковской области сообщил об обязательной эвакуации Купянска

Глава областной военной администрации (ОВА) Харьковской области Олег Синегубов сообщил о принудительной эвакуации всех гражданских лиц из города Купянска, передает ТАСС.

«Сегодня нами было принято решение об обязательной эвакуации всего гражданского населения общин купянского направления», — рассказал чиновник.

Он добавил, что в зону эвакуации входит сам город и три общины близ линии фронта, а само решение об эвакуации продиктовано ухудшающейся военной ситуацией.

Ранее начальник Купянской городской военной администрации (ГВА) Андрей Беседин заявил, что на левобережье города складывается критическая для Украины ситуация.

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