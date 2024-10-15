На Украине забрали 10 мужчин с производящей одежду для ВСУ фабрики

«Страна.ua»: на Украине забрали 10 мужчин с производящей одежду для ВСУ фабрики

Сотрудники военкомата провели рейд на фабрике в Харькове, которая производит Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По его данным, в ходе первого рейда женщины, работающие на фабрике, смогли остановить сотрудников военкомата. Однако затем они пришли с полицией, перелезли через забор, открыли ворота и проникли в цех. В результате забрали около 10 мужчин, но двоих удалось спасти.

Ранее издание «Страна.ua» объяснило, что массовые облавы сотрудников территориальных центров комплектации (аналог военкомата) на мужчин призывного возраста по всей Украине связаны со срывом планов мобилизации, достигающим в разных регионах до 70 процентов от плановых показателей.