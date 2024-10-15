Соскин: Зеленский будет умолять о встрече с Байденом и Шольцем в Германии

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет умолять о встрече с лидером США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. Об этом он высказался в блоге на YouTube.

«Понятно, что Зеленский сейчас будет просить их, умолять, чтобы его пустили туда с Байденом встретиться и с Шольцем, чтобы там хоть где-то в прихожей потереться», — сказал он.

По мнению Соскина, западные лидеры уже не интересуются Зеленским, поэтому вряд ли будут его поддерживать. На данный момент офис украинского президента находится в агонии, заключил он.

Ранее Соскин призвал Зеленского к немедленному прекращению огня. Он также обратил внимание на значительные потери в составе Вооруженных сил Украины в зоне боевых действий по вине главнокомандующего Александра Сырского и других генералов.