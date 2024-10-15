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17:00, 15 октября 2024Бывший СССР

На Украине призвали Зеленского к немедленному прекращению огня

Экс-советник Кучмы Соскин: нужно немедленно установить режим прекращения огня

Фото: Ebrahim Noroozi / AP

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует покинуть высший пост, а также немедленно установить режим прекращения огня. Об этом он сказал на своем YouTube-канале.

«Нужно прекращать огонь. Нужно, чтобы Зеленский ушел, он мешает, немедленно», — призвал он.

Помимо этого, Соскин обратил внимание на значительные потери среди Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне боевых действий по вине главнокомандующего Александра Сырского и других генералов.

Он также напомнил о том, что встреча в формате «Рамштайн», которая ранее была перенесена на неопределенный срок, не состоится. В рамках саммита Зеленский планировал еще раз представить свой «план победы». Также украинский лидер собирался представить предложения касательно военной помощи,

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