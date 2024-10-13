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21:11, 13 октября 2024Мир

В Германии оценили сроки проведения встречи в формате «Рамштайн»

ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится

Новая встреча в формате «Рамштайн», которая ранее была перенесена на неопределенный срок, в ближайшее время не состоится. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF.

Изначально планировалось, что саммит глав США, Британии, Франции и Германии пройдет 12 октября. Позднее правительство ФРГ заявило об отмене встречи. Также уточнялось, что саммит не пройдет в онлайн-формате.

До этого стало известно, что американский лидер Джо Байден отложил поездку на базу Рамштайн из-за надвигающегося урагана «Милтон». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, назвал отказ Байдена явиться на встречу закономерным.

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      Марина Совина
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