В Германии оценили сроки проведения встречи в формате «Рамштайн»

ZDF: новая встреча по помощи Украине в формате «Рамштайн» не состоится

Новая встреча в формате «Рамштайн», которая ранее была перенесена на неопределенный срок, в ближайшее время не состоится. Об этом сообщил немецкий телеканал ZDF.

Изначально планировалось, что саммит глав США, Британии, Франции и Германии пройдет 12 октября. Позднее правительство ФРГ заявило об отмене встречи. Также уточнялось, что саммит не пройдет в онлайн-формате.

До этого стало известно, что американский лидер Джо Байден отложил поездку на базу Рамштайн из-за надвигающегося урагана «Милтон». Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию, назвал отказ Байдена явиться на встречу закономерным.