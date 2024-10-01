Зеленский пообещал особенную встречу в формате «Рамштайн». О чем он планирует рассказать союзникам после поездки в США?

Зеленский пообещал особенную встречу с союзниками в формате «Рамштайн»

Встреча Украины и стран НАТО в формате «Рамштайн» на уровне лидеров станет особенной. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Политик прокомментировал итоги визита в США и встреч с американским президентом Джо Байденом. Он пообещал особенную встречу в формате «Рамштайн» и заявил о совместной работе Киева и Вашингтона по подготовке к ней.

Это будет особый «Рамштайн», и от нашей стороны партнеры получают все детали, все аргументы, как обеспечить результаты в ближайшие месяцы Владимир Зеленский президент Украины

По его словам, предложения Украины будут касаться как военной помощи, так и инициатив по урегулированию конфликта.

Зеленский назвал главный итог поездки в США

Украинский лидер назвал главный итог своей поездки в США.

Мы сохранили двухпартийную поддержку Украины Владимир Зеленский президент Украины

Помимо этого, Зеленский не уточнил, получил ли Киев разрешение на использование дальнобойного оружия против России во время своих встреч с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Харрис.

Итоги визита Зеленского оценивают неоднозначно, в том числе в вопросе двусторонней партийной поддержки. Украинский политолог Руслан Бортник считает, что ошибки политика привели к ее потере. Эксперт отметил, что первая часть поездки «завершилась кризисом отношений» из-за посещения Зеленским оружейного завода в Пенсильвании. Республиканцы расценили это как поддержку вице-президента и кандидата в президенты Камалы Харрис.

Зеленский показал не все пункты «плана победы» странам G7

Зеленский показал не все пункты своего «плана победы» странам «Большой семерки» (G7). Об этом заявил глава офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак.

По его словам, президент США Джо Байден стал единственным лидером стран объединения, узнавшим все детали инициативы политика.

Не все детали, которые услышал Байден, но [этого] достаточно для того, чтобы понимать, что это за план Андрей Ермак глава офиса президента Украины

Он добавил, что после обсуждения «плана победы» с администрацией Байдена Киев готов раскрыть его остальным участникам «Большой семерки».

Ранее Ермак заявил, что украинцам также не покажут некоторые пункты «плана победы». По его словам, открытые пункты плана будут представлены украинскому обществу после презентации в США.

В Соединенных Штатах Зеленский провел встречу с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом и представил ему свой «план победы». Украинский политик уточнил, что у него с Трампом общий взгляд на то, что конфликт должен быть остановлен. По его словам, они оба уверены: одержать победу должны украинцы, а не Россия.

До этого украинский лидер встретился с президентом США Джо Байденом. Он также ознакомил американского коллегу с «планом победы».