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23:06, 27 сентября 2024Бывший СССР

На Украине раскрыли главный провал визита Зеленского в США

Политолог Бортник: ошибки Зеленского привели к потере поддержи в США
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Украинский политолог Руслан Бортник в эфире Youtube-канала UkrLifе раскрыл главный провал визита президента Украины Владимира Зеленского в США. По его словам, ошибки политика привели к потере двухпартийной поддержки.

Эксперт отметил, что первая часть поездки «завершилась кризисом отношений» из-за посещения Зеленским оружейного завода в Пенсильвании. Республиканцы расценили это как поддержку вице-президента и кандидата в президенты Камалы Харрис.

«Республиканцы в ближайшее время не проголосуют ни за одно решение по Украине — просто гарантированно, до президентских выборов в США так точно», — заявил Бортник.

Он также обратил внимание на требование спикера Палаты представителей США Майка Джонсона уволить посла Украины за организацию визита Зеленнского на оружейный завод. Политолог указал, что тон письма Джонсона был «беспрецедентно высок» и сравнил это с ситуацией, когда люди на улице не просто оскорбляют друг друга словесно, а вступают в драку.

22 сентября Владимир Зеленский посетил в Скрэнтоне в Пенсильвании завод по производству оружия, который поставляет боеприпасы Вооруженным силам Украины.

После этого политика обвинили во вмешательстве в выборы США, а группа из девяти американских конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать этот визит.

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      Марина Совина
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