В Конгрессе потребовали расследовать визит Зеленского в США

Девять членов Конгресса США потребовали расследовать визит Зеленского в США

Группа из девяти американских конгрессменов-республиканцев потребовала расследовать недавний визит украинского лидера Владимира Зеленского в США, чтобы определить, был ли визит политика «политически мотивированным» и оплачен ли он средствами налогоплательщиков в нарушение федерального закона. Об этом сообщает Washington Examiner со ссылкой на письмо членов Конгресса.

В запросе законодателей приводятся слова Зеленского, который заявил, что кандидат в президенты США Дональд Трамп может поспособствовать «глобальному конфликту». Это заявление вызвало критику со стороны членов Республиканской партии, которые назвали это выступление «предвыборной речью» действующего вице-президента США Камалы Харрис.

«Эти действия вызвали серьезные опасения у наблюдателей в связи с тем, что визит мог быть политически мотивированным и потенциально нарушал законы США, такие, как Закон Хэтча, который запрещает федеральным служащим заниматься политической деятельностью при исполнении служебных обязанностей или использовать государственные ресурсы для такой деятельности», — говорится в письме членов Конгресса.

Конгрессмены также высказали опасения в связи с тем, что Зеленский был доставлен в Пенсильванию на американском военном самолете и получил охрану Секретной службы США во время посещения завода по производству боеприпасов в Скрантоне. Оба случая связаны с использованием средств налогоплательщиков, которые должны использоваться только в целях национальной безопасности.

Если эти ресурсы были использованы в целях, не связанных с национальной безопасностью, а для поддержки «политически значимого визита в преддверии крупных выборов в США», то это нарушает закон и этические нормы и предполагает «полный отчет об этих расходах» перед Конгрессом.

Ранее Зеленского заподозрили во вмешательстве в выборы президента США после его визита на завод боеприпасов в Пенсильвании, одном из колеблющихся штатов.