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23:01, 15 октября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о разрыве фронта

Полковник СБУ в отставке заявил о разрыве фронта на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска фактически разделили фронт на части для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Это уже все это уже, считай разрезали фронт», — заявил Стариков.

По его словам, у ВСУ тяжелая ситуация в Курской области, откуда им придется отходить. Такие же проблемы возникли и на Купянском направлении, где армия Украины скоро окажется в окружении.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет умолять о встрече с лидером США Джо Байденом и канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Германии. По мнению Соскина, западные лидеры уже не интересуются Зеленским, поэтому вряд ли будут его поддерживать.

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      Марина Совина
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