Наемника из Грузии заочно приговорили в России к 14 годам лишения свободы

В России суд заочно приговорил наемника из Грузии Хецуриани к 14 годам

В России суд заочно приговорил наемника из Грузии Алеко Хецуриани к 14 годам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Мужчину признали виновным по статье 359 УК РФ («Наемничество»). Он объявлен в международный розыск.

По версии следствия, после 24 февраля 2022 года осужденный приехал в Киев и вступил в военизированное формирование. За деньги он согласился участвовать в боевых действиях против Российской армии. Сначала мужчина прошел военную подготовку, где обучался обращению с оружием, стратегии и тактике, которые необходимы для участия в вооруженном конфликте. С 3 марта 2022 года Хецуриани принимал участие в боевых действиях на территории Донецкой народной республики.

Ранее Верховный суд ДНР вынес заочный приговор наемнику из Соединенных Штатов Америки, участвовавшему в вооруженном конфликте на стороне Украины.