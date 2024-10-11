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12:04, 11 октября 2024Силовые структуры

В России суд заочно арестовал гражданина США за наемничество

В ДНР суд вынес заочный приговор в виде 14,5 года наемнику из США

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) вынес заочный приговор наемнику из Соединенных Штатов Америки (США), участвовавшему в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

По данным суда, гражданин США ранее уже был судим на территории России за применение насилия в отношении сотрудников полиции и помилован в 2022 году указом президента. После этого он принял участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в качестве наемника.

Суд заочно приговорил его по статье 359 («Наемничество») УК РФ к 14,5 года колонии строгого режима. Также в пользу государства была конфискована денежная сумма, полученная им в качестве вознаграждения в размере 245 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что суд в России заочно арестовал трех наемников из США, Израиля и Молдавии.

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      Артем Соколов
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