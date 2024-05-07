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11:04, 7 мая 2024Силовые структуры

Суд в России заочно арестовал троих наемника из США, Израиля и Молдавии

В России заочно арестованы три наемника из США, Израиля и Молдавии

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Суд в России заочно арестовал троих наемников: бывшего морского пехотинца Троя Оффенбекера из США, Дениса Десяткина из Израиля и Станислава Гибадулина из Молдавии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Все трое наемников являются бойцами «Иностранного легиона». Они скрываются от следствия в рамках уголовного дела о наемничестве.

Ранее сообщалось, что Верховный суд Донецкой народной республики (ДНР) заочно приговорил 34-летнего наемника из Грузии Лашу Рухая к 13 годам колонии строгого режима за участие в специальной военной операции (СВО) на стороне Украины. По версии следствия, с марта 2022 по февраль 2024 года Рухая в составе военизированного формирования «Грузинский национальный легион» воевал против Вооруженных сил ДНР и Вооруженных сил России. За это он получил более 1,5 миллиона рублей.

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      Анна Габай
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