Назван ставший причиной отравления сотен россиян ингредиент зефира

Mash: мальтитный сироп в зефире стал причиной отравления покупателей в России

Мальтитный сироп в составе зефира «Жизель», продававшегося в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток», стал причиной отравления сотен российских покупателей. Такой опасный ингредиент в составе продукта назвали эксперты Telegram-каналу Mash.

По данным издания, сладость была изъята из продажи — ее нельзя найти ни на полках супермаркетов, ни в доставке.

На ухудшение самочувствия после употребления зефира пожаловались сотни человек. От болей после сладкого не помогали даже лекарства.

По словам специалистов, мальтит и другие сахароспирты оказывают слабительное действие, вызывают диарею.

До этого стало известно, что на заводе «Сокол» в подмосковном городе Дмитров обвинили людей, отравившихся зефиром после покупки в магазинах «Перекресток» и «Пятерочка», в переедании продукции.

Руководители предприятия настаивают, что покупатели зефира почувствовали недомогание, поскольку не контролировали количество съеденного.