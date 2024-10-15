Названа цена самой дешевой квартиры с видом на Кремль

Арендовать самую дешевую квартиру с видом на Кремль удастся за 250 тысяч рублей

Снять самую дешевую квартиру в Москве с видом на Кремль удастся за 250 тысяч рублей в месяц. Стоимость аренды соответствующего объекта «Ленте.ру» назвали эксперты агентства недвижимости Trust Realty.

По информации специалистов, за указанную цену удастся заселиться в многокомнатное жилье, расположенное в Якиманке на 17 этаже 20-этажки. Площадь лота — 130 квадратных метров.

Напротив, самая дорогая арендная квартира с видом на Кремль сдается за 1,45 миллиона рублей. Этот бюджет позволит снять четырехкомнатную недвижимость метражом 160 «квадратов» в Замоскворечье. Уточняется, что объект находится на 5 этаже 6-этажного дома.

В общей сложности, подсчитали эксперты, на столичном рынке элитной аренды в данный момент выставлены семь квартир с прямым видом на Кремль — на пять меньше, чем в начале года.

Накануне также стало известно, что в третьем квартале 2024 года съемные квартиры в стране подорожали сильнее, чем за все первое полугодие.