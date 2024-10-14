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16:35, 14 октября 2024Экономика

В России резко подорожали съемные квартиры

В третьем квартале аренда квартир в России подорожала сильнее, чем за полугодие

Фото: Мария Купцова / Lenta.ru

В третьем квартале 2024 года съемные квартиры в России подорожали сильнее, чем за все первое полугодие. О резком росте арендных ставок сообщают аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Сильнее всего подорожали съемные однокомнатные квартиры — в среднем на 12,3 процента за квартал, до 25,9 тысячи рублей в месяц. Далее идут двухкомнатные (плюс 10,6 процента, до 32,4 тысячи рублей в месяц) и трехкомнатные квартиры (плюс 8,8 процента, до 39,1 тысячи рублей в месяц).

Такую динамику специалисты объясняют сворачиванием массовой льготной ипотеки и ростом ключевой ставки, из-за которых потенциальным покупателям жилья пришлось переориентироваться на рынок аренды. «На фоне увеличенного спроса предложение арендных квартир по стране за третий квартал сократилось на 40 процентов, а по Москве — на 70 процентов», — добавил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко.

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Сильнее всего аренда квартир подорожала в Курске: однокомнатные съемные квартиры выросли в цене на 13,4 процента (до 19,3 тысячи рублей в месяц), двухкомнатные — на 27,8 процента (до 25 тысяч рублей), а трехкомнатные — на 36,6 процента (до 34,8 тысячи рублей). Второе место по росту цен на аренду занял Ижевск, а третье — Владикавказ.

В Москве в третьем квартале однокомнатные квартиры подорожали на 14,6 процента (до 54,7 тысячи рублей), «двушки» — на 10,8 процента (до 65,5 тысячи рублей), а «трешки» — на 6,7 процента (до 76 тысяч рублей).

Ранее россиянам назвали лучшее время для аренды жилья. Так, наибольшую скидку можно получить в начале лета или в период новогодних праздников.

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      Нина Ташевская
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