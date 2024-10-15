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09:03, 15 октября 2024Экономика

Названы опасные ошибки при использовании стиральной машины

Техник Губарева: после использования стиральную машину нужно выключать

Фото: Oli Woodman / Unsplash

После использования стиральную машинку необходимо отключать от сети во избежание ударов током. Об опасных ошибках при эксплуатации прибора россиян предупредила техник лаборатории теоретической и прикладной нанотехнологии Государственного университета просвещения Анастасия Губарева, передает NEWS.ru.

Отключить машинку нужно до того, как открывать барабан и доставать белье. Эксперт добавила, что устройство следует подключать только к заземленным розеткам. Кроме того, необходимо регулярно проверять машинку на предмет поломок.

Снизить риски также помогут антистатики, которые уменьшают вероятность разрядов статического электричества. Статическое электричество накапливается на поверхности синтетических тканей при трении в процессе стирки и становится одной из наиболее частых причин ударов током. Разряд может быть похож на легкий удар при соприкосновениями с металлическими частями устройства, однако возможен и более серьезный вред здоровью при неисправности.

Ранее инженер Денис Волков назвал опасные для жизни ошибки при использовании газа в быту. Он посоветовал не устанавливать газовые приборы самостоятельно.

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      Александра Качан
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