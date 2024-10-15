Нефть подешевела после отказа Израиля бить по иранской нефтянке

Нефть марки Brent подешевела на 4 % после отказа Израиля бить по нефтянке Ирана

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели более чем на четыре процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость сырья падает после отказа Израиля бить по иранской нефтянке. По данным газеты The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена, что вооруженные силы страны будут атаковать в первую очередь военные, а не энергетические объекты Ирана.

После этих новостей нефть Brent подешевела до 73,83 доллара за баррель. Дневное снижение составило порядка 4,7 процента. На минимуме стоимость сырья падала до отметки 73,38 доллара.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре в ходе торгов подешевели, до 70,8 доллара за баррель. С начала торгов цены сырья снизились почти на пять процентов. Максимально она падала до уровня 69,77 доллара.

Угроза удара по иранским месторождениям или торговым портам привела к резкому росту мировых цен на нефть за последние две недели. На фоне ослабления этих рисков влияние анонсированных китайским правительством мер стимулирования экономики, которые могли бы увеличить спрос на нефть, спадает.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого теневого флота России для подрыва экспорта нефти из РФ. «Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается… Я предложил обсудить усиление санкций», — уточнил он.