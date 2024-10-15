Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:05, 15 октября 2024Экономика

Нефть подешевела после отказа Израиля бить по иранской нефтянке

Нефть марки Brent подешевела на 4 % после отказа Израиля бить по нефтянке Ирана

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE подешевели более чем на четыре процента. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Стоимость сырья падает после отказа Израиля бить по иранской нефтянке. По данным газеты The Washington Post, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил администрации президента США Джо Байдена, что вооруженные силы страны будут атаковать в первую очередь военные, а не энергетические объекты Ирана.

После этих новостей нефть Brent подешевела до 73,83 доллара за баррель. Дневное снижение составило порядка 4,7 процента. На минимуме стоимость сырья падала до отметки 73,38 доллара.

Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в ноябре в ходе торгов подешевели, до 70,8 доллара за баррель. С начала торгов цены сырья снизились почти на пять процентов. Максимально она падала до уровня 69,77 доллара.

Угроза удара по иранским месторождениям или торговым портам привела к резкому росту мировых цен на нефть за последние две недели. На фоне ослабления этих рисков влияние анонсированных китайским правительством мер стимулирования экономики, которые могли бы увеличить спрос на нефть, спадает.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого теневого флота России для подрыва экспорта нефти из РФ. «Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается… Я предложил обсудить усиление санкций», — уточнил он.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска подорвали мосты в Курской области. Как это сорвало планы ВСУ?

      В Кабардино-Балкарии нашли пояс возрастом полторы тысячи лет

      Фигуристка Медведева назвала кринжем сумку Hermès Birkin из своей коллекции

      Следователи задержали россиянку за расправу над братом

      Российские туристы массово устремились зимой в один город страны

      Столкнувшаяся с шантажом из-за интимных фото блогерша раскрыла подробности взлома аккаунта

      Стало известно о поджоге школы в российском городе

      США пригрозили прекратить поставки оружия в Израиль

      В США описали сценарий для ВСУ в Донбассе

      В Китае оценили взгляды Путина на использование ядерного оружия

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше