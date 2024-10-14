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21:22, 14 октября 2024Мир

Боррель предложил странам ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из России

Боррель предложил Евросоюзу усилить санкции для подрыва экспорта нефти из РФ
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: MFA Russia / via Globallookpress.com

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что предложил главам МИД ЕС усилить санкции против так называемого «теневого флота» России для подрыва экспорта нефти из РФ. Об этом он сказал по итогам заседания глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, пишет РИА Новости.

«Количество судов теневого флота России, с помощью которого Москва обходит потолок цен на нефть, увеличивается… Я предложил обсудить усиление санкций», — уточнил Боррель.

В июне этого года Евросоюз в рамках 14-го пакета санкций против России ввел санкции в отношении «теневого флота» РФ, в них попали 27 судов.

В конце сентября стало известно, что суммарные объемы отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам 2024 года смогут вырасти на 11 процентов в сравнении с показателем 2023-го. Как отмечалось, в физическом выражении речь идет об экспорте 34,5 миллиона тонн российского СПГ.

Кроме того, в сентябре заместитель советника президента США по национальной безопасности Далип Сингх заявил, что Штаты готовы еще сильнее ужесточить санкционный режим против поставок Россией нефти на мировой рынок и ее транспортировки. По его словам, Белый дом приближается к точке, в которой «можно будет говорить о гораздо более жестком режиме».

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      Марина Совина
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