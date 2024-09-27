России спрогнозировали рост вывоза сжиженного газа

ИЭФ: экспорт сжиженного природного газа из РФ может вырасти на 11 % в 2024 году

Суммарные объемы отгрузки сжиженного природного газа (СПГ) из России по итогам 2024 года смогут вырасти на 11 процентов в сравнении с показателем 2023-го. Об этом сообщается в Telegram-канале Института энергетики и финансов (ИЭФ).

В физическом выражении речь идет об экспорте 34,5 миллиона тонн российского СПГ. Для сравнения, за весь 2023 год из страны зарубежным покупателям был отправлен в общей сложности 31 миллион. Таким образом, если прогноз экспертов сбудется, экспорт российского СПГ по итогам 2024-го увеличится на 3,5 миллиона тонн.

Аналитики напомнили, что за первые восемь месяцев этого года отечественные экспортеры отгрузили иностранным покупателям 20,7 миллиона тонн этого вида топлива. Прирост в годовом выражении составил 7,4 процента. Наибольшие объемы экспорта были зафиксированы со среднетоннажных заводов.

Так, рост поставок с предприятия «Криогаз-Высоцк» увеличился за этот период на 13,4 процента, с «Портовой СПГ» — на 24,2 процента. В свою очередь, отгрузки с «Ямал СПГ» выросли на 11,4 процента, этот проект, как отметили эксперты, обеспечил основной прирост (83 процента) экспорта этого вида топлива из России. На этом фоне в ИЭФ ожидают, что положительная динамика по экспорту отечественного СПГ сохранится и во второй половине 2024 года.

В настоящее время напряженная ситуация разворачивается вокруг одного из главных российских проектов по производству сжиженного природного газа — «Арктик СПГ-2». В начале сентября газета Financial Times сообщала о срыве реализации последних партий СПГ с предприятия «Новатэка» из-за опасений потенциальных клиентов попасть под вторичные санкции США. Кроме того, российская компания, как отмечалось, осталась без судов необходимого ледового класса, без которых вывозить топливо невозможно. Попытки же собрать теневой флот для перевозки СПГ оказались менее успешными, чем в случае с нефтью.

Во второй половине сентября газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила о намерении руководства «Новатэка» приостановить работы по «Мурманскому СПГ» и «Обскому СПГ» на фоне санкционных ограничений. В обозримой перспективе, как отмечалось, компания сосредоточится на завершении строительства «Арктик СПГ-2». Однако и с реализацией этого проекта возникли определенные проблемы из-за давления властей США. Последние, в частности, в начале сентября внесли в стоп-лист индийские компании Gotik Shipping и Plio Energy Cargo Shipping Opc за связь с «Арктик СПГ-2». Под ограничения также попали их газовозы Mulan и New Energy, зарегистрированные под флагом Палау.