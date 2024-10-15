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22:49, 15 октября 2024Мир

Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в Ливане

Нетаньяху: Израиль прекратит огонь в Ливане при безопасности жителей севера
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном предположил, в каком случае страна согласится на прекращение огня с ливанским движением «Хезболла». Его слова приводит РИА Новости.

Нетаньяху назвал условие для прекращения огня в Ливане и сообщил, что это произойдет при обеспечении безопасности для жителей севера страны, чтобы они смогли вернуться в свои дома.

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«Премьер подчеркнул, что Израиль действует против террористической организации "Хезболлах" ... с целью дать возможность жителям севера безопасно вернуться в свои дома», — заявила канцелярия Нетаньяху.

Уточняется, что премьер дал понять, что Израиль не утвердит никакие соглашения, которые позволили бы «Хезболла» реорганизоваться и перевооружиться.

Ранее Макрон напомнил Нетаньяху историю создания Израиля. По мнению французского лидера, премьер «не должен забывать, что его страна была создана указом ООН».

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      Марина Совина
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