Объявлен новый состав Совета по культуре и искусству

В обновленный Совет по культуре и искусству вошли Эрнст, Хабенский и Прилепин

Президент России Владимир Путин подписал указ об обновлении состава Совета по культуре и искусству. Текст документа размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что во главе Совета при президенте РФ по культуре и искусству остался руководитель «Мосфильма» Карен Шахназаров. Пост секретаря совета сохранил помощник главы государства, экс-министр культуры Владимир Мединский.

В совет вошли гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский, писатель Захар Прилепин, председатель совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, а также певец Ильдар Абдразаков.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в поздравительном письме преподавателям и учащимся Пермской краевой специальной музыкальной школы по случаю открытия учебного заведения и Дня знаний отметил вклад, который российские музыканты внесли в мировую культуру. По его словам, страна по праву гордится блистательной плеядой выдающихся композиторов, дирижеров, исполнителей, их благородным подвижничеством.