Одну категорию россиян призвали затаиться на время крупного международного мероприятия

Водителей на старых авто призвали затаиться на время саммита БРИКС в Казани

Одну категорию россиян — водителей на старых, ржавых и грязных авто — призвали затаиться в Казани на время проведения в городе саммита БРИКС. Об этом сообщает портал 161.RU.

По информации издания, с такой призывом к казанцам в преддверие крупного международного мероприятия обратились представители городского бизнеса. Владельцев таких авто попросили не появляться на старых машинах в городе и оставлять их в гараже, а в крайнем случае парковаться во дворах.

«Предложили добираться до работы на общественном транспорте», — приводит издание слова одного из казанцев. Названия предприятий, выдвинувших такие условия сотрудникам, не приводятся.

Ранее пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что на саммит БРИКС в Казани приедут главы более 20 государств.