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18:26, 15 октября 2024Путешествия

Пассажир описал полет при сильной турбулентности фразой «кофе капал с потолка»

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Пассажиров авиакомпании Air Canada и их еду разбросало по салону из-за сильной турбулентности во время полета. Соответствующее фото разместил на форуме Reddit один из путешественников, на публикацию обратило внимание издание The Independent.

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета, летевшего из Ванкувера в Сингапур. По словам автора публикации с ником HefetzHashud, никто из пассажиров рейса не пострадал, а экипаж все держал под контролем.

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«Это было похоже на американские горки, когда несколько секунд находишься в невесомости. В салоне было полно "летающей" еды! На меня с потолка капал кофе, и я потом выковыривал рис из волос», — такими фразами описал происходившее другой пассажир в комментариях к посту.

В начале октября самолет авиакомпании Air New Zealand сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за сильной турбулентности. Она довела некоторых пассажиров до рвоты.

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      Алина Черненко
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