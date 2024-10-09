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13:06, 9 октября 2024Путешествия

Сильная турбулентность во время полета довела пассажиров до рвоты

Турбулентность на рейсе Air New Zealand довела нескольких пассажиров до рвоты

Фото: Ross Parmly / Unsplash

Самолет авиакомпании Air New Zealand сменил курс и вернулся в аэропорт вылета из-за сильной турбулентности. Об этом пишет Otago Daily Times.

Уточняется, что инцидент произошел на рейсе из Веллингтона в Данидин, Новая Зеландия. Лайнер дважды пытался приземлиться в точке назначения, но в итоге вернулся в новозеландскую столицу. Одна из пассажирок рейса по имени Меган рассказала журналистам, что турбулентность во время полета довела нескольких ее попутчиков до рвоты.

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Главный специалист по эксплуатационной безопасности Air New Zealand Дэвид Морган пояснил, что сложные погодные условия по всей стране влияют на полеты. Он подтвердил, что летевший в Данидин самолет не смог приземлиться из-за сильного ветра, а последующий рейс и вовсе был отменен.

В мае у десятков пассажиров самолета, летевшего с африканского острова Маврикий в Европу, во время полета внезапно началась рвота. После приземления лайнер встретили экстренные службы.

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      Алина Черненко
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