У десятков пассажиров рейса в Европу во время полета внезапно началась рвота

У 70 пассажиров рейса из Маврикия во Франкфурт во время полета началась рвота

У десятков пассажиров самолета, летевшего с африканского острова Маврикий в Европу, во время полета внезапно началась рвота. Подробностями истории поделилось немецкое издание Bild.

Нештатная ситуация произошла на рейсе авиакомпании Condor из Маврикия во Франкфурт. Уточняется, что 70 из 290 находившихся на борту людей пожаловались на сильную тошноту и рвоту.

После приземления лайнер встретили экстренные службы. Представитель перевозчика подтвердил факт инцидента, отметив, что никто из членов экипажа не пострадал. Авиакомпания начала расследование произошедшего.

В сентябре 2023 года рейс авиакомпании Delta Airlines, следовавший из Атланты в Барселону, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за сильной диареи у одного из пассажиров. Мужчина не успел добежать до туалета.