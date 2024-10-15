Пассажирка самолета получила жуткое сообщение в аэропорту и предостерегла подписчиков

Пассажирка самолета получила жуткое сообщение в аэропорту от незнакомца, который увидел номер ее телефона на багажной бирке. Она предостерегла подписчиков в TikTok, чтобы те не повторяли ее ошибку, сообщает Fox News.

Кирстен шла по авиагавани, когда увидела необычное сообщение. В нем мужчина по имени Нейт сказал, что посчитал девушку красивой и решил ей написать. При этом он сделал ошибку в ее имени, назвав ее Кристен. Путешественница испугалась, что он мог также увидеть адрес ее проживания.

В ответном сообщении Кирстен написала, что в таких случаях обычно люди просто подходят и знакомятся, а не пишут без разрешения. Теперь девушка намерена купить новую багажную бирку с чехлом.

Ранее стюардесса American Airlines дала неочевидный совет по безопасности во время путешествий — ее рекомендация касается бирок на чемоданах. По словам Элли Кейс, во время поездок следует переворачивать вкладыш внутри бирки с личными данными владельца, чтобы посторонние не могли случайно его увидеть.